Итоги Олимпиады-2020: в Министерстве спорта анонсировали изменения в некоторых федерациях

КИЕВ. 9 августа. УНН. После завершения соревнований министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт оценил выступление сборной и рассказал, как планирует решать проблемы, которые показала Олимпиада. Слова министра приводит сайт “Общественное Спорт”, передает УНН.

Что известно

Несмотря на то, что министр назвал количество медалей сборной успехом, он также обратил внимание на то, что не всем украинском удалось создать конкуренцию мировым лидерам. Гутцайт заверил, что анализировать каждый вид спорта в отдельности и обсуждать план развития и необходимых изменений с представителями федераций.

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“Я сейчас буду смотреть на все виды спорта, которые не получили награды, которые ничего не показали на Олимпийских играх и в которых спортсмены были полностью не готовы, чтобы побеждать. У нас 23 спортсмена были рядом с медалью и заняли 4-6-е места. То есть потенциал. Мы конкурентоспособны в некоторых видах, а в некоторых — полный провал.

Сто процентов будем менять главных тренеров, собираться с федерациями, смотреть их планы на будущее. Потому что в 2024 году в Париже нам нужно, чтобы не только побеждали одни виды спорта, но и добавились те, у кого есть история на Олимпийских играх. Все тренеры должны знать, что они должны отвечать за выступление своих спортсменов ”, - сообщил Гутцайт.

Контекст

В Токио состоялась церемония закрытия летних Игр и “передача эстафеты” Паралимпиаде.