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Дожди на части Украины и до 35° тепла: прогноз погоды на сегодня

Дожди на части Украины и до 35° тепла: прогноз погоды на сегодня

КИЕВ. 9 августа. УНН. По Украине сегодня ожидается преимущественно сухая погода, дожди пройдут только на западе и местами на востоке. Местами температура воздуха поднимется до 35 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу погоды от синоптиков, 9 августа в западных, местами в восточных областях кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории без осадков.

Температура ночью 13-18°, в южной части до 21°; днем 27-32°, в Луганской области до 35°, на западе 22-27°; в Карпатах ночью 7-12°, днем 15-20°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня без осадков. Температура ночью 13-18°, днем 27-32°; в Киеве ночью 15-17°, днем около 30°.

Добавим

8 августа на 8:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла 24-28°, в Приморске 21°, в Днепре в пределах Киева 24°.

Источник: УНН
Теги: погода, прогноз погоды, Укргидрометцентр
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