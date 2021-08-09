В Украине 2,259 млн случаев COVID-19, за сутки - 300

КИЕВ. 9 августа. УНН. В Украине зафиксировано 2,259 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 8 августа, - 300, что вдвое меньше, чем накануне, но традиционное падение на выходных. Госпитализировано за сутки при этом 400 человек, снижение против показателя днем ранее. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

"За сутки 8 августа 2021 года в Украине зафиксировано 300 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19", - сообщили в Минздраве.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано - 400 человек;

летальных исходов - 5;

выздоровели - 281 человек;

протестировано: методом ПЦР - 9383 лица, методом ИФА - 1424 лица, экспресс-тестами - 5913 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 2 259 451 человек;

выздоровели - 2 191 202 лица;

летальных исходов - 53 100;

проведено ПЦР-тестов - 11 537 474.

Детали

Из заболевших за минувшие сутки: детей - 20, медработников - 2.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (51), Одесской (39), Тернопольской (32), Винницкой (24) и Черновицкой (21) областях.

Случаев в Киеве и областях/иммунизированы (2 доза):

Киев - 51/1672

Винницкая - 24/849

Волынская - 2/121

Днепропетровская - 12/1104

Донецк - 1/145

Житомирская - 17/410

Закарпатская - 0/170

Запорожская - 0/1155

Ивано-Франковская - 20/88

Киевская - 5/596

Кировоградская - 1/632

Луганская - 9/232

Львовская - 9/808

Николаевская - 8/581

Одесская - 39/4202

Полтавская - 1/2043

Ровенская - 2/592

Сумская - 15/83

Тернопольская - 32/858

Харьковская - 13/919

Херсонская - 7/625

Хмельницкая - 3/204

Черкасская - 2/823

Черновицкая - 21/206

Черниговская - 6/1339

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 18-м месте по распространению и на 18-м - по количеству смертей от COVID-19.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. В Минздраве отмечали, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.

Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.

С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности.

16 июня правительство смягчило карантинные ограничения в Украине и продлило действие карантина до 30 августа.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".

Все области сейчас находятся в "зеленой" зоне.