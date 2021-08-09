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Гостуризм с сентября введет знаки COVID-безопасности для гостиниц

Гостуризм с сентября введет знаки COVID-безопасности для гостиниц

КИЕВ. 9 августа. УНН. Государственное агентство развития туризма (ГАРТ) собирается уже в сентябре ввести специальные "знаки безопасности" для гостиниц, что будут означать полную вакцинацию персонала от коронавируса. Об этом в эфире одного из телеканалов заявила председатель ГАРТ Марьяна Олеськив, передает УНН.

Цитата:

"Мы (ГАРТ - ред.) хотели бы с сентября начать выдачу "знаков безопасности". Сейчас мы активно собираем эти списки, уже много вакцинированных. Это может произойти чуть раньше, но должны в сентябре", - заявила Олеськив.

Детали

По словам руководительницы ГАРТ, на данный момент работники туристической отрасли стали больше понимать необходимость вакцинации, поэтому все больше приобщаются к кампании. На сегодня около 20 украинских гостиниц отправили в ГАРТ списки такого персонала.

"Сейчас мы понимаем, что есть опасность повторения новой волны коронавируса, и собственно из-за того нам важно, чтобы отрасль вакцинировалась, и у нас было бы больше аргументов для Министерства охраны и здоровья относительно того, что гостиницы могут работать", - добавила Олеськив.

Дополнение

По состоянию на 9 августа в Украине полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 с конца февраля получило уже 2,4 миллиона человек. При этом в целом сделали уже 6,5 миллиона прививок, за последние сутки из которых - более 51 тысячи, большинство из них - первой дозой.

Источник: УНН
Теги: Коронавирус, туризм
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