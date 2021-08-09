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Подрыв гранаты в Кривом Роге: открыто два производства

Подрыв гранаты в Кривом Роге: открыто два производства

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КИЕВ. 9 августа. УНН. По факту взрыва гранаты в Кривом Роге в Днепропетровской области полиция открыла два уголовных производства, сообщили в ГУНП в области.

Детали

8 августа около 17:23 в полицию поступило сообщение от местного жителя, который сообщил, что планирует взорвать гранату возле одного из домов по улице Кармелюка в Ингулецком районе города.

На место прибыли патрульные полицейские, начали переговоры с мужчиной и вызвали на место происшествия оперативные службы.

Во время разговора мужчина отдал правоохранителям один боеприпас "РГД-5", который держал в руках. Однако после этого внезапно из кармана достал вторую гранату и подорвал.

В результате взрыва телесные повреждения получил 61-летний мужчина и трое полицейских. Прохожие граждане не пострадали.

В этот же день в доме фигуранта полиция провела обыски, во время которых изъято две гранаты. Все изъятое направлено на экспертное исследование.

По данному факту возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов) и по ч. 1 ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Источник: УНН
Теги: полиция, граната, Днепр и Днепропетровская область, взрывы
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