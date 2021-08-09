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За время проведения Олимпийских игр в Токио на них было зафиксировано 458 случаев инфицирования COVID-19

За время проведения Олимпийских игр в Токио на них было зафиксировано 458 случаев инфицирования COVID-19

КИЕВ. 9 августа. УНН. Медицинские специалисты в общей сложности выявили 458 случаев заражения коронавирусом за время проведения летних Олимпийских игр в Токио. Об этом говорится в отчете, опубликованном в понедельник на сайте оргкомитета “Токио-2020”, пишет УНН.

Детали

За последние сутки было подтверждено 28 заражений. А максимум суточного прироста (31) был установлен 5 августа. Данная статистика охватывает период с 1 июля, когда подготовка к Играм вступила в финальную стадию, а в Японию начали постепенно прибывать спортсмены.

Всего за время Олимпиады и подготовительного периода было сделано более 650 тыс. тестов на коронавирус. Положительными из них оказались всего 0,02%.

Справка

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Токио до 31 августа было продлено действие режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за коронавируса. Этот режим предполагает, в частности, запрет на продажу алкоголя в заведениях общепита и ограничение по допуску зрителей на массовые мероприятия. По этой причине Олимпиада в столице Японии проходила с 23 июля по 8 августа без зрителей.

Источник: УНН
Теги: Япония, Олимпиада, Коронавирус, Олимпиада-2020
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