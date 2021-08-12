В Греции полиция задержала 118 человек за поджоги лесов

КИЕВ. 12 августа. УНН. Греческая полиция задержала 118 человек по подозрению в умышленных поджогах лесов или поджоги из-за халатности, в конечном итоге арестованы 18 человек. Об этом сообщил в среду греческий телеканал Skai TV, передает УНН.

Детали

По данным телеканала, с 4 по 11 августа полицейскими по всей стране было произведено 118 задержаний по подозрению в умышленных поджогах лесов или поджоги из-за халатности, на 18 человек были составлены документы на арест. Возраст подозреваемых в поджогах колеблется от 15 до 78 лет.

Например, на острове Лесбос мужчина устроил пожар, сжигая овечью шерсть. В городе Сера в парке сжигали кабели, чтобы добыть из них медь. В роще Финопулу в Гизе иностранец с помощью бумажных полотенец и смятых пачек сигарет пытался поджечь дерево и сухую траву. В городке Крионери пожарный-доброволец зажигал траву, чтобы самому же потушить пожар. Так он устроил четыре пожара.

Дополнение

Кроме того, были арестованы шесть человек за кражи вещей из домов, которые частично были разрушены пожарами, отмечает телеканал.