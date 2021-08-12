В Греции полиция задержала 118 человек за поджоги лесов
КИЕВ. 12 августа. УНН. Греческая полиция задержала 118 человек по подозрению в умышленных поджогах лесов или поджоги из-за халатности, в конечном итоге арестованы 18 человек. Об этом сообщил в среду греческий телеканал Skai TV, передает УНН.
Детали
По данным телеканала, с 4 по 11 августа полицейскими по всей стране было произведено 118 задержаний по подозрению в умышленных поджогах лесов или поджоги из-за халатности, на 18 человек были составлены документы на арест. Возраст подозреваемых в поджогах колеблется от 15 до 78 лет.
Например, на острове Лесбос мужчина устроил пожар, сжигая овечью шерсть. В городе Сера в парке сжигали кабели, чтобы добыть из них медь. В роще Финопулу в Гизе иностранец с помощью бумажных полотенец и смятых пачек сигарет пытался поджечь дерево и сухую траву. В городке Крионери пожарный-доброволец зажигал траву, чтобы самому же потушить пожар. Так он устроил четыре пожара.
Дополнение
Кроме того, были арестованы шесть человек за кражи вещей из домов, которые частично были разрушены пожарами, отмечает телеканал.
Лесные пожары в Греции
В Греции в последнее время наблюдалась самая длительная за 30 лет жара, температура достигла 45 градусов по Цельсию. Множество домов, предприятий и ферм сгорели на фоне этой аномальной волны тепла в результате лесных пожаров.
Греция обратилась за помощью через систему экстренной поддержке Европейского Союза. Пожарные были отправлены в том числе и Украиной.
После недели напряженной борьбы с пожарами в Греции в понедельник, 9 августа, ситуация несколько улучшилась. Хотя и ожидается новая волна жары, ветер в течение этого дня был слабым, поэтому новые пожара не загорались. К северу от Афин, где пожарные и спасатели несколько дней боролись с пламенем, огонь до сих пор тлеет. Экстренные службы в основном вовлечены там в тушения небольших очагов огня, которые вспыхивали вновь.
Между тем на острове Эвбея продолжают свирепствовать пожары. На полуострове Пелопоннес удалось взять под контроль особенно крупные пожары.