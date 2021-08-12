В Конгрессе США хотят ограничить контроль Apple и Google над их магазинами приложений

КИЕВ. 12 августа. УНН. Группа американских законодателей от обеих партий внесла в Сенат Конгресса США законопроект, который предусматривает ограничение возможностей компаний Apple и Google устанавливать правила пользования их магазинами приложений, что ущемляет свободную конкуренцию. Об этом сообщает в среду агентство Bloomberg, передает УНН.

Детали

Инициатива призвана запретить компаниям - владельцам магазинов приложений заставлять разработчиков этих программ использовать исключительно систему оплаты Apple или Google для продажи своей продукции.

Новый законопроект позволит разработчикам оповещать покупателей о том, что они могут приобрести продукцию в другом месте по более низкой цене, а также позволит им делать так, чтобы пользователям были доступны альтернативные способы установки приложений на мобильные устройства, минуя App Store или Google Play.

Цитата

"Этот законопроект снимет принудительные барьеры в экономике мобильных приложений, которые мешают конкуренции, и это даст потребителям больше выбора, а небольшим технологическим компаниям-стартапам - шанс на успех", - заявил один из авторов законопроекта сенатор-демократ Ричард Блюменталь (от штата Коннектикут).

По словам авторов инициативы, они ожидают, что аналогичный законопроект вскоре будет внесен и в Палату представителей Конгресса.

Напомним

В марте в Великобритании начали антимонопольное расследование в отношении Apple.