Президент Молдовы заявила о готовности к восстановлению урегулирования в Приднестровье

КИЕВ. 12 августа. УНН. Президент Молдовы Майя Санду обсудила с заместителем руководителя администрации президента России Дмитрием Козаком, который прибыл в Кишинев с визитом, экспорт молдавской сельхозпродукции на российский рынок, новый контракт на поставку газа, а также урегулирования ситуации в Приднестровье. Об этом в среду, 11 августа, сообщили в администрации главы молдавского государства, передает УНН.

Детали

Майя Санду подтвердила “твердое намерение” Молдовы восстановить урегулирования конфликта “исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами” в рамках существующих переговорных площадок при соблюдении суверенитета и территориальной целостности республики.

Козак: Решение приднестровского вопроса — внутреннее дело Молдовы

Дмитрий Козак в свою очередь подчеркнул, что решение приднестровского вопроса — внутреннее дело Молдовы. “Россия готова посодействовать, чтобы стороны договорились. Мы не готовы выдвигать собственные условия урегулирования”, — отметил он.

Козак в свою очередь отметил по итогам встречи, что Кишинев и Москва согласовали снятие барьеров во взаимной торговле. “Договорились о сотрудничестве по вопросам взаимной торговли, о беспошлинной торговле, о снятии тех ограничений, которые возникли для российских экспортеров”, — отметил он.

По словам Козака, Москва в ответ готова к поставкам молдавской сельхозпродукции на российский рынок.

Санду: Хочу продолжить меры по сближению жителей обоих берегов Днестра

Майя Санду в конце 2020 году в интервью DW говорила, что для Молдовы “граждане Приднестровья — это граждане нашей страны, и мы должны удостовериться, что их права соблюдаются”. При этом молдавский президент указывала, что “хочет продолжить меры по сближению людей с обоих берегов Днестра”.

Дмитрий Козак с 2018 года является спецпредставителем президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Республикой Молдова.

Напомним

Накануне Козак сообщил, на каких условиях возможна встреча молдавского и российского президентов Майи Санду и Владимира Путина.