В Госдепе США заявили, что внимательно следят за ситуацией с Навальным

КИЕВ. 12 августа. УНН. Госдепартамент США осведомлен о предъявлении новые обвинения российскому оппозиционному политику Алексею Навальному. Об этом, отвечая журналистам, заявил в среду официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс, передает УНН со ссылкой на "Голос Америки".

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“Нам известно об этом ... Мы следим за ситуацией (с Алексеем Навальным — ред.) очень внимательно”, — сообщил Нед Прайс.

По словам представителя Госдепартамента США, новые обвинения против Навального были выдвинуты “не только вслед за тем, что российские власти арестовали и поместили в заточки самого господина Навального, но и за разгонами, с применением насилия, российских граждан, вышедших на улицы протестовать против этого ареста”.

Нед Прайс также заявил, что США видят “попытки запугать и подавить те неправительственные, независимые организации, которые выступали как союзники Навального”.

“Во многом это продолжение схемы поведения, вызывает очень большое беспокойство. США продолжают выступать в поддержку многих россиян, которые, как мы это видели недавно, вышли на уличные акции с желанием подотчетности своего правительства и выражением своего стремления к большей свободе, с протестом против того уровня репрессий, объектом которых они стали”, — заключил представитель Госдепартамента США.

Что предшествовало

Как сообщил ранее Следственный комитет России, 11 августа российском оппозиционеру Алексею Навальному, который находится в заключении в одной из российских колоний общего режима, было предъявлено новое уголовное обвинение “в создании организации, побуждает граждан к совершению противоправных деяний”. Это обвинение может повлечь за собой наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

США неоднократно призывали российские власти освободить Алексея Навального, называя его отравления и арест недопустимыми. Вопрос о судьбе Алексея Навального поднимался президентом США Джо Байденом на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в июне этого года в Женеве.