"План уничтожения Америки": Трамп резко раскритиковал бюджетную резолюцию от партии Байдена

КИЕВ. 12 августа. УНН. Бывший президент США Дональд Трамп в среду раскритиковал усилия демократов в Сенате по продвижению пакета расходов в размере 3,5 триллиона долларов, назвав его "коммунистическим планом уничтожения Америки" и призвав американцев "проснуться", пишет УНН со ссылкой на The Hill.

Детали

Трамп выступил с заявлением через Save America PAC через несколько часов после того, как Сенат проголосовал 50 голоcами "за" с 49 "против" за принятие резолюции по такому бюджету как первого шага к принятию плана расходов без поддержки Республиканской партии.

Бывший президент, в последние дни использовавший свой PAC, чтобы выразить критику по поводу двухпартийного законопроекта по инфраструктуре на 1 триллион долларов, официально принятого Сенатом во вторник, сказал своим сторонникам в среду, что "пока вы все спали, радикальные демократы продвинули план, который будет известен как коммунистический план уничтожения Америки стоимостью 3,5 триллиона долларов".

Далее он сказал, что план "повышает налоги до таких, которых мы никогда не видели, а также делает дороже много вещей, которые вы покупаете каждый день (бензин, продукты и многое другое)".

В служебной записке, направленной сенаторам-демократам на этой неделе, указано, что пакет расходов будет включать несколько главных приоритетов демократов, включая иммиграционную реформу, борьбу с изменением климата и бесплатные общественные колледжи.

Ожидается, что он также коснется финансирования ухода за детьми, охраны здоровья, жилья, образования, профессионального обучения и производства, при этом демократы предлагают оплатить это частично за счет повышения налогов для богатых людей и некоторых корпораций.

Дополнение

В мае сообщалось, что бывший президент США Дональд Трамп, заблокированный в масштабных социальных сетях, запустил собственную онлайн-платформу для публикации обращений к своим сторонникам.

Комитет политического действия (PAC) Save America - новое движение, основанное бывшим президентом США Дональдом Трампом.