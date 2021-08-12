В Италии рекорд температуры в Европе за всю историю наблюдений

КИЕВ. 12 августа. УНН. На итальянском острове Сицилия, вероятно, зафиксировали самую высокую температуру, что когда-нибудь была зарегистрирована в Европе - 48,8°C, пишет УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

Региональные власти сообщили о таком показателе, что должен быть проверен Всемирной метеорологической организацией (ВМО), недалеко от Сиракуз в среду.

По данным ВМО, текущий официальный рекорд в Европе - 48°C, зарегистрированный в Афинах в Греции в 1977 году.

Последняя волна тепла в Италии вызвана антициклоном "Люцифер", пришедшим из Африки.

По прогнозам, "Люцифер" направится на север через материковую часть Италии, что приведет к дальнейшему повышению температуры в городах, включая столицу - Рим.

Добавим

Мир почувствует повышение температуры до "критического" порога в ближайшие годы, прогнозируют в ООН.