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В Италии рекорд температуры в Европе за всю историю наблюдений

В Италии рекорд температуры в Европе за всю историю наблюдений

КИЕВ. 12 августа. УНН. На итальянском острове Сицилия, вероятно, зафиксировали самую высокую температуру, что когда-нибудь была зарегистрирована в Европе - 48,8°C, пишет УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

Региональные власти сообщили о таком показателе, что должен быть проверен Всемирной метеорологической организацией (ВМО), недалеко от Сиракуз в среду.

По данным ВМО, текущий официальный рекорд в Европе - 48°C, зарегистрированный в Афинах в Греции в 1977 году.

Последняя волна тепла в Италии вызвана антициклоном "Люцифер", пришедшим из Африки.

По прогнозам, "Люцифер" направится на север через материковую часть Италии, что приведет к дальнейшему повышению температуры в городах, включая столицу - Рим.

Добавим

Мир почувствует повышение температуры до "критического" порога в ближайшие годы, прогнозируют в ООН.

Источник: УНН
Теги: рекорд, Европа, Италия, жара
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