Проезд в маршрутках под Киевом подешевеет: договорились с перевозчиками
КИЕВ. 12 августа. УНН. В Киевской области начали снижать тарифы на проезд в пригородном пассажирском транспорте, которые, по оценкам, в течение 2021 года были повышены. Об этом сообщили в Киевской ОГА, передает УНН.
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"Сейчас уже снижены тарифы на 9 маршрутах. Это разумный компромисс, учитывающий экономические реалии, в которых работают перевозчики, и возможности населения оплачивать их услуги. Считаю, что остальные поставщики услуги также должны с пониманием отнестись к платежеспособности людей и пересмотреть тарифы", - отметил председатель Киевской ОГА Василий Володин.
Детали
Стоимость проезда снизили в следующих направлениях:
- Вишневое - Киев;
- Боярка - Киев;
- Васильков - Киев;
- Кривое Озеро - Киев;
- Ирпень - Киев;
- Чабаны - Киев;
- Петровское - Киев;
- Крюковщина - Киев АС Киев;
- Крюковщина - Киев АС Южная.
6 августа глава области провел встречу с перевозчиками, во время которой предварительно договорились о снижении тарифов, где повышение происходили в течение 2021 года, исходя из того, что такое повышение не может превышать 15-18%.
Напомним
Весной этого года руководство Киевского метрополитена и Киевпастранса обратилось к мэру города Виталия Кличко и Киевскому горсовету с требованием повысить стоимость проезда.