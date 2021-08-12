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Проезд в маршрутках под Киевом подешевеет: договорились с перевозчиками

Проезд в маршрутках под Киевом подешевеет: договорились с перевозчиками

КИЕВ. 12 августа. УНН. В Киевской области начали снижать тарифы на проезд в пригородном пассажирском транспорте, которые, по оценкам, в течение 2021 года были повышены. Об этом сообщили в Киевской ОГА, передает УНН.

Цитата:

"Сейчас уже снижены тарифы на 9 маршрутах. Это разумный компромисс, учитывающий экономические реалии, в которых работают перевозчики, и возможности населения оплачивать их услуги. Считаю, что остальные поставщики услуги также должны с пониманием отнестись к платежеспособности людей и пересмотреть тарифы", - отметил председатель Киевской ОГА Василий Володин.

Детали

Стоимость проезда снизили в следующих направлениях:

  • Вишневое - Киев;
  • Боярка - Киев;
  • Васильков - Киев;
  • Кривое Озеро - Киев;
  • Ирпень - Киев;
  • Чабаны - Киев;
  • Петровское - Киев;
  • Крюковщина - Киев АС Киев;
  • Крюковщина - Киев АС Южная.

6 августа глава области провел встречу с перевозчиками, во время которой предварительно договорились о снижении тарифов, где повышение происходили в течение 2021 года, исходя из того, что такое повышение не может превышать 15-18%.

Напомним

Весной этого года руководство Киевского метрополитена и Киевпастранса обратилось к мэру города Виталия Кличко и Киевскому горсовету с требованием повысить стоимость проезда.

Источник: УНН
Теги: цены, Киевская область, маршрутки, проезд
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