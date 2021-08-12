Украина направила Литве гуманитарную помощь из-за кризиса на границе с Беларусью

КИЕВ. 12 августа. УНН. Украина направила Литовской Республике гуманитарную помощь для усиления охраны границ государства от нелегальных мигрантов на границе с Беларусью. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины, передает УНН.

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"Более 38 тонн гуманитарного груза отправились сегодня, 12 августа, из Украины в Литву. Это первый этап помощи из трех, которую Украина направляет в соответствии с Указом Президента Владимира Зеленского и распоряжения Кабинета Министров. Помощь будет способствовать усилению охраны границ Литвы от нелегальных мигрантов", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что груз сопровождает группа сотрудников ГСЧС, которые должны передать его представителям Службы охраны государственной границы при Министерстве внутренних дел Литовской Республики.

Контекст

Офис президента объявил в начале августа, что Украина предоставит гуманитарную помощь Литве в связи с существенным увеличением количества нелегальных мигрантов через границу с Беларусью.



Добавим

В начале июля Литва ввела режим экстремальной ситуации из-за резкого наплыва нелегальных мигрантов через границу с Беларусью и объявила о строительстве новой стены на границе протяженностью около 680 км. Кроме того, Вильнюс усилил миграционное законодательство. В частности, решено ускорить рассмотрение ходатайств об убежище и ограничить возможности передвижения нелегалов по территории Литвы и некоторые другие их права. Парламент Литвы признал действия белорусских властей "гибридной агрессией" и обвинил Минск в намерении обострить ситуацию с помощью организованных потоков мигрантов.



6 августа 2021 начальник Службы охраны госграницы при МВД Литвы генерал Рустамас Любаевас сообщил, что в течение недели пограничники не допустили проникновения на территорию Литвы около 700 нелегальных мигрантов, которые вернулись обратно в Беларусь.



7 августа были выдворены еще около 250, к утру воскресенья - около 80 человек.

С начала года на литовско-белорусской границе задержано более 4 тыс. Нелегальных мигрантов. Это в 50 раз больше, чем за весь 2020. В конце мая президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.