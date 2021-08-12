Минобороны планирует достроить корабль "Владимир Великий": это будет стоить более 8 млрд грн

КИЕВ. 12 августа. УНН. В Минобороны обсуждают вероятность достроить корабль "Владимир Великий" проекта 58250. Сейчас прорабатывается вопрос его достройки уже по классу "фрегат" с возможностью замены им в будущем флагмана ВМС Украины "Гетман Сагайдачный". Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, информирует УНН.

Детали

По словам министра обороны Украины Андрея Тарана, чтобы сохранить составляющие и комплектующие части корабля "Владимир Великий" проекта 58250 для будущей его достройки, их переместят на мощности одного из отечественных судостроительных заводов.

Общая сумма уже вложенных средств в строительство и проектирование составляет почти 569 млн гривен (по курсу 1 доллар - 8 гривен).

Сейчас готовность "Владимира Великого" составляет 17%, а его элементы находятся на территории бывшего "Черноморского судостроительного завода". В частности, изготовлено блоки 1-7 основного корпуса корабля и блок 8 надстройки корабля, закуплено часть оборудования отечественного и иностранного производства.

По последним подсчетам, на достройку корабля "Владимир Великий" необходимо примерно 8,3 млрд грн, не считая боекомплекта.

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"Сейчас совместно с Генеральным штабом Вооруженных сил Украины прорабатывается вопрос достройки корабля уже по классу "фрегат". В таком формате в будущем "Владимир Великий" сможет заменить в боевом составе Военно-морских сил Вооруженных сил Украины "Гетьмана Сагайдачного", - отметил Андрей Таран.

Справка

Корабль "Владимир Великий" проекта 58250 - многоцелевой боевой корабль, который разработал "Опытно-проектный центр кораблестроения" для нужд Военно-морских сил Украины. Закончили разрабатывать проект в 2008 году, а строительство было запланировано на май 2011 года. С тех пор сроки неоднократно переносили.