В Белой Церкви устроили драку двое полицейских: проведут служебное расследование

КИЕВ. 12 августа. УНН. В Белой Церкви произошел конфликт, в ходе которого подрались полицейские. Сейчас в управлении полиции охраны Киевской области начато служебное расследование, пишет УНН.

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"В Киевской области в городе Белая Церковь между сотрудниками полиции охраны возник конфликт, который перерос в потасовку. Мы осуждаем непрофессиональное поведение полицейских и проводим профилактические беседы среди всего личного состава. По данному факту сейчас проводится служебное расследование", - отметили в полиции.

Детали

Видео потасовки попало в социальные сети. На кадрах можно увидеть, что один правоохранитель сцепился с другим, а коллеги участников драки пыталась успокоить. В полиции отказались предоставлять детали и обстоятельства конфликта.

Напомним

1 августа в Харькове мужчина с металлической палкой забрался на крышу дома, где устроил драку с полицией. В результате двое полицейских получили травмы, один из них - сорвался с крыши.