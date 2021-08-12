Близ греческого острова Милос затонуло судно под британским флагом: пассажиров спасли

КИЕВ. 12 августа. УНН. В четверг у берегов греческого острова Милос затонуло судно под британским флагом. При этом все 17 человек, находившихся на борту, были спасены. Об этом сообщила в четверг береговая охрана страны, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Так, сообщается, что все 17 человек на борту были гражданами Греции. Береговая охрана не смогла предоставить подробную информацию о типе самого судна или об обстоятельствах аварии, за исключением того, что это было судно под британским флагом.

При этом некоторые греческие СМИ сообщили, что это была яхта.

Как пишет Birmingham Mail, на яхте находились туристы.

Согласно информации Mail Online, представитель береговой охраны страны Николаос Коккалас сообщил, что на борту находилось трое детей.

Береговая охрана заявила, что в спасательной операции участвовали три ее судна, а также один частный катер, военно-морской вертолет и вертолет ВВС страны.

Добавим

Греция - один из маршрутов для мигрантов в Европейский Союз, которые спасаются от конфликтов и бедности на Ближнем Востоке, в Азии и Африке.