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Над Чорным морем пройдет циклон

Над Чорным морем пройдет циклон

КИЕВ. 12 августа. УНН. По данным Украинского гидрометеорологического центра над востоком Черного моря образуется локальный циклон, который заденет юго-восток Украины, информирует УНН.

Цитата

“... над востоком Черного моря образуется локальный циклон, особенно его воздействие (интенсивные осадки и порывы ветра) будут ощутимы в районе Керченского пролива, и только отдельные кратковременные дожди затронут некоторые юго-восточные области Украины”, — говорится в сообщении.

Детали

Хорошую погоду над территорией Украины будет формировать поле повышенного давления — антициклон ELFI.

“Без осадков, лишь в Запорожской, Донецкой, Луганской области и в Крыму местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, на юге и востоке страны 16-21°, днем 23-28°, в Карпатах ночью 5-10°, днем 17-22°”, — сообщили в Укргидрометеоцентре.

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Источник: УНН
Теги: погода, Украина
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