Украинская лекгоатлетка Магучих впервые возглавила мировой рейтинг прыгуний в высоту

КИЕВ. 12 августа. УНН. Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих, которая стала бронзовым призером Олимпийских игр в Токио, впервые возглавила мировой рейтинг по прыжкам в высоту. Обновленный рейтинг опубликовала мировая ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics), передает УНН.

Детали

Украинский бронзовый призер Олимпийских Игр Ярослава Магучих возглавила список лучших прыгуний в высоту. Второе место заняла россиянка Мария Ласицкене, которой Магучих уступила на Олимпиаде в Токио. Третье место досталось Николе МакДермотт из Австралии.

Также в пятерке лучших легкоатлеток по прыжкам в высоту оказалась и украинка Ирина Геращенко. Седьмое место также заняла украинка Юлия Левченко.

Добавим

Ярослава Магучих завоевала бронзовую награду в прыжках в высоту на Олимпийских играх — 2020 в Токио, преодолев высоту в 2 метра.

В то же время, “золото” получила представительница ОКР Мария Ласицкене с результатом в 2,04 метра. А “серебро” — у Николы Макдермотт из Австралии — 2,02 метра.

Скандал с Магучих

В социальных сетях разлетелась фотография нашей легкоатлетки с российской спортсменкой Марией Ласицкене. Девушки вместе праздновали получение наград на Олимпиаде в Токио.

В министерстве обороны отреагировали на это, и пообещали провести разговор с бронзовым призером Олимпийских игр Ярославой Магучих.

По прибытию сегодня в международный аэропорт “Борисполь”, Магучих впервые прокомментировала фотографию с российской спортсменкой. Она подчеркнула, что фотография на Играх в Токио с Марией Ласицкене не несет ее политической позиции.