В Турции после пожаров начались аномальные паводки: погибло 9 человек

КИЕВ. 12 августа. УНН. В северных причерноморских провинциях Турции начались сильные дожди и наводнения. Сообщается о девяти погибших, пишет УНН со ссылкой на Anadolu.

Детали

В заявлении Управления по борьбе с бедствиями и чрезвычайными ситуациями страны (AFAD) говорится, что "9 наших граждан погибли в Кастамону из-за наводнения. Поиски одного из наших граждан, пропавших без вести в Бартыне, продолжаются".

Ранее CNN Turk сообщало, что были погибшие в результате оползня, вызванного подтоплением в провинции Кастамону. Еще нескольких человек унесло сильным потоком воды.

Так, одним из наиболее пострадавших районов стала провинция Бартын (район Улус). Там 85-летняя женщина пропала после того, как ее дом был разрушен. Наводнение повредило дома и помещения в провинции.

Больше всего пострадал от наводнения город Кастамону, где в некоторых районах вода поднялась на 3-4 метра. Паводки затронули прибрежные провинции Айдын, Стамбул, Синоп и Самсун.

Также сообщается, что тринадцать человек пострадали после того, как их транспортные средства перевернулись из-за обрушения моста. Их доставили в ближайшие больницы.

В то же время, издание АР сообщает, что около десяти человек пропали без вести.

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли заявил, что катастрофа стала наихудшей за последние 50-100 лет.

Министерство обороны сообщило, что в регионе находятся военные вертолеты для эвакуации жителей в безопасные районы и больницы.

Напомним

С 28 июля в Турции начались природные пожары на фоне сверхвысоких температур. Быстрому распространению пожаров способствовал временами поднимавшийся сильный ветер, несколько населенных пунктов пришлось эвакуировать.

Известно о 8 жертвах стихии.

Украина направила пожарных и авиатехнику для помощи в борьбе с пожарами.