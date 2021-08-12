В центре Киева с 23 по 25 августа ограничат движение транспорта из-за съемок ко Дню Независимости

КИЕВ. 12 августа. УНН. С 23 августа по 20:00 25 августа в центре столицы ограничат движение транспорта из-за съемок ко Дню Независимости. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА, передает УНН.

Детали

Движение ограничат на территории Золотоворотского сквера, улицы Ярославов Вал (на промежутке от улицы Владимирской до улицы Николая Лысенко) и улице Золотоворотской (от улицы Ярославов Вал к дому 6-а на улице Золотоворотской).

Дополнение

В столице 18, 20 и 22 августа проведут репетиции парада войск ко Дню Независимости, из-за чего перекроют большое количество улиц. Движение транспорта традиционно ограничат и 24 августа.

18, 20, 22 августа:

с 15:30 до 18:00 временно ограничат движение транспорта на ул. Академика Туполева, просп. Победы, Маршала Рыбалко, ул. Вячеслава Черновола, ул. Старовокзальной, ул. Жилянской, ул. Антоновича.

с 15:30 до окончания мероприятий (ориентировочно до 1:15) планируют перекрыть движение транспорта на ул. Большой Васильковской (на участке от Лыбидской пл. до ул. Крещатик), ул. Крещатик, ул. Михайловской (на участке от ул. Владимирской до Майдана Независимости), ул. Михаила Грушевского (на участке от Европейской пл. до Крепостного пер.), Петровской Аллее, Парковой дороге, Владимирском спуске, Боричеву спуске, ул. Набережно-Крещатицкая (от Боричевого спуска по встречной полосе до Нижнего Вала), Набережном шоссе (от Днепровского спуска до ул. Набережно-Крещатицкая).

с 19:00 до окончания мероприятий (ориентировочно до 1:15) временно ограничат движения транспорта на ул. Нижний Вал, ул. Глыбочицкой, Глыбочицком проезде, ул. Вячеслава Черновола, просп. Победы, ул. Старовокзальной, ул. Жилянской, ул. Антоновича.

24 августа:

с 6:00 до 08:00 временное ограничение движения транспорта на ул. Академика Туполева, просп. Победы, Маршала Рыбалко, ул. Вячеслава Черновола, ул. Старовокзальной, ул. Жилянской, ул. Антоновича.

с 06:00 до 12:00 перекроют движение транспорта на ул. Большой Васильковской (на участке от Лыбидской пл. до ул. Крещатик), с 06:00 до 16:00 ориентировочно — на ул. Крещатик, ул. Михайловской (на участке от ул. Владимирской до Майдана Независимости), Владимирском спуске, ул. Михаила Грушевского (на участке от Европейской пл. до Крепостного пер.), Петровской Аллее, Парковой дороге.

Также, возможно, перекроют движение транспорта во время мероприятий с участием лиц, которые будут находиться под государственной охраной: