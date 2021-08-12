Пожары охватили Италию: три человека погибли

КИЕВ. 12 августа. УНН. По состоянию на сегодня, 12 августа, в результате лесных пожаров, которые сейчас бушуют в четырех регионах на юге Италии, погибли три человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство ANSA.

Детали

Огонь уничтожает леса Калабрии, Сицилии, Сардинии и Кампании. Известно, что два человека погибли в Калабрии, и один на Сицилии.

В Калабрии погибли пожилые люди. Один 76-летний мужчина не мог выйти из дома, который окружило пламя. Другого 79-летнего мужчину с сильными ожогами нашли мертвым. Также многих людей из ожогами, которые пытались спасти свои дома от пламени, госпитализировали.

Из-за стремительного распространения огня в Калабрии просят итальянское правительство ввести чрезвычайное положение.

В Объединенный центр воздушных операций из четырех регионов поступило 32 запроса на то, чтобы огонь начали тушить с воздуха.

Полиция предполагает, что большинство пожаров могут быть последствиями вандализма.

Напомним

Греческая полиция задержала 118 человек по подозрению в умышленных поджогах лесов или поджогах из-за халатности.

Из-за неконтролируемого пожара с греческого острова Эвия эвакуировали 653 человека.