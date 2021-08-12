Daily Mail: в квартире "шпиона Кремля" в Германии нашли нашивку "Беркута"

КИЕВ. 12 августа. УНН. В арендованной квартире охранника посольства Великобритании, задержанного накануне в Германии, помимо прочих необычных вещей обнаружили нашивку “Беркута” — подразделения милиции в структуре МВД Украины, которое отметилось особой жестокостью во время протестов Евромайдана и было ликвидировано в феврале 2014 года за превышение полномочий. О необычных находках в жилище “шпиона Кремля” сообщает британское издание Daily Mail, передает УНН.

Цитата

“Другая полка, кажется, посвящена книгам по философии и психологии, рядом с обрамленной эмблемой „Беркута“, специального полицейского подразделения Украины”, — сообщает издание.

Детали

Также, по данным британских журналистов, в квартире мужчины, которого именуют Дэвид Смит, были найдены русскоязычные книги, а также литература о 12-й танковой дивизии СС, которая совершала военные преступления во время Второй мировой войны.

Среди других книг — шпионский роман “Качественное убийство” Джона Ле Карре и самоизданная книга Дэвида Айка “Триггер”, которая, согласно изданию, полна “теорий заговора”.

Кроме того, в квартире заметили несколько флагов Российской Федерации, советские военные фуражки с изображением серпа и молота, а также российские военные знаки отличия.

Контекст

В среду полиция Германии задержала гражданина Великобритании по подозрению в шпионаже в пользу российской разведки в обмен на материальное вознаграждение.

Позже стало известно, что задержанный работал в посольстве Великобритании в Берлине охранником.