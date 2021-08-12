Волынянину сообщено о подозрении в избиении до смерти заключенного в СИЗО, который зарубил жену и дочь

КИЕВ. 12 августа. УНН. Волынянину сообщили о подозрении в избиении до смерти заключенного в Луцком СИЗО, которого подозревают в убийстве жены и дочери. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Волынскую областную прокуратуру.

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“За процессуального руководства Луцкой окружной прокуратуры 19-летнему ранее судимому жителю одного из сел Ковельского района сообщено о подозрении в причинении 62-летнему волынянину, который содержался в Луцком следственном изоляторе, тяжких телесных повреждений, повлекших его смерть (ч.2 ст. 121 УК Украины)”, — говорится в сообщении.

Детали

Следствие считает, что днем 9 августа 2021 года между двумя мужчинами, которые находились в СИЗО в одной камере, возник конфликт, в ходе которого молодой человек нанес потерпевшему травмы, приведшие к смерти.

Что было раньше

В Луцком следственном изоляторе умер 62-летний мужчина, которого подозревают в убийстве жены и дочери. Вскрытие тела показало, что мужчина умер от нанесения тяжких телесных повреждений.

Дополнение

В Луцке 62-летний мужчина зарубил топором жену и дочь.

По данным из отчета Нацполиции, в среднем в прошлом году одно умышленное убийство происходило каждые 6 часов. Так, в 2020 году произошло 1 326 умышленных убийств, что на 7,1% меньше, чем в 2019 году. Раскрыто 95% таких убийств.