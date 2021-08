Послы РФ и Британии сделали совместное фото на фоне здания, где в 1943 году проходила встреча "союзников": в Тегеране это вызвало скандал

КИЕВ. 12 августа. УНН. Посол Великобритании в Иране Саймон Шерклифф был приглашен в иранский МИД в связи с публикацией фотографии с послом РФ Леваном Джагаряном на фоне исторического здания советского посольства в Тегеране. Об этом сообщила в четверг пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства, пишет УНН.

Детали

“После недавней публикации фотографии... посол Великобритании был приглашен в МИД, где ему сообщили, что этот неприемлемый шаг наносит ущерб стране, национальным чувствам и гордости народа Ирана”, — говорится в сообщении.

В свою очередь, посол Британии заверил иранскую сторону, что “за этим шагом не стояло никаких дурных намерений и послы намеревались лишь напомнить о союзе РФ и Великобритании против гитлеровской Германии в ходе Второй мировой войны”.

Контекст

11 августа посольство РФ опубликовало фотографию со встречи послов России и Британии, на которой дипломаты сидят на фоне исторического здания посольства, где проходила Тегеранская конференция. После этого глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал неприемлемым этот снимок. В связи с этим посол РФ в четверг был приглашен в иранское ведомство.

Ambassador Levan Dzhagaryan's meeting with the new head of the British diplomatic mission in Iran Simon Shercliff on the historical stair, where the 1943 Tehran conference was held pic.twitter.com/1JyC9VWVpi