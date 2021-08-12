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Послы РФ и Британии сделали совместное фото на фоне здания, где в 1943 году проходила встреча "союзников": в Тегеране это вызвало скандал

Послы РФ и Британии сделали совместное фото на фоне здания, где в 1943 году проходила встреча "союзников": в Тегеране это вызвало скандал

МИД Ирана

КИЕВ. 12 августа. УНН. Посол Великобритании в Иране Саймон Шерклифф был приглашен в иранский МИД в связи с публикацией фотографии с послом РФ Леваном Джагаряном на фоне исторического здания советского посольства в Тегеране. Об этом сообщила в четверг пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства, пишет УНН.

Детали

“После недавней публикации фотографии... посол Великобритании был приглашен в МИД, где ему сообщили, что этот неприемлемый шаг наносит ущерб стране, национальным чувствам и гордости народа Ирана”, — говорится в сообщении.

В свою очередь, посол Британии заверил иранскую сторону, что “за этим шагом не стояло никаких дурных намерений и послы намеревались лишь напомнить о союзе РФ и Великобритании против гитлеровской Германии в ходе Второй мировой войны”.

Контекст

11 августа посольство РФ опубликовало фотографию со встречи послов России и Британии, на которой дипломаты сидят на фоне исторического здания посольства, где проходила Тегеранская конференция. После этого глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал неприемлемым этот снимок. В связи с этим посол РФ в четверг был приглашен в иранское ведомство.

По информации пресс-службы посольства РФ, “посол... Леван Джагарян был приглашен в МИД Ирана по поводу возникшей неоднозначной реакции иранской общественности” на опубликованную дипмиссией фотографию Джагаряна вместе с Шерклиффом на фоне российского посольства в Тегеране. Также отмечается, что “в ходе беседы, которая проходила в дружественной атмосфере, иранской стороне были даны все необходимые разъяснения, которые уже опубликованы в соцсетях посольства”. “Послом было выражено сожаление возникшим непониманием”, — говорится в сообщении.

В августе 1941 года началась совместная советско-британская операция “Согласие”, в ходе которой Союзники заняли территорию Ирана в условиях активной политики вмешательства со стороны гитлеровской Германии. 1 декабря 1943 года завершилась Тегеранская конференция при участии лидеров СССР, США и Великобритании Иосифа Сталина, Франклина Делано Рузвельта и Уинстона Черчилля, встреча которых проходила в посольстве Советского Союза.

По версии иранской стороны, шахский Иран занимал нейтральную позицию во Второй мировой войне и был втянут в нее в результате операции “Согласие”. В результате Тегеран лишился на годы военных действий самостоятельности, поскольку контроль за безопасностью в стране был разделен между СССР и Великобританией.

Источник: УНН
Теги: Россия, Великобритания, Иран
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