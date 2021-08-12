Рассмотрение вопроса об аресте Януковича отложили на 17 августа

КИЕВ. 12 августа. УНН. Печерский районный суд Киева отложил на 17 августа рассмотрение ходатайства прокурора о повторном избрании меры пресечения экс президенту Украины Виктору Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года. Об этом журналисту УНН сообщил прокурор по делу Алексей Донской.

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"(Заседание - ред.) отложили из-за неявки защитников Януковича на 17 августа на 16:20", - сообщил Донской.

Дополнение

Киевский апелляционный суд отменил заочный арест Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года во время Майдана и назначил рассмотрение об избрании меры пресечения.

Ранее Печерский районный суд Киева заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей экс-президенту Украины по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года.