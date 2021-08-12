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Рассмотрение вопроса об аресте Януковича отложили на 17 августа

Рассмотрение вопроса об аресте Януковича отложили на 17 августа

КИЕВ. 12 августа. УНН. Печерский районный суд Киева отложил на 17 августа рассмотрение ходатайства прокурора о повторном избрании меры пресечения экс президенту Украины Виктору Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года. Об этом журналисту УНН сообщил прокурор по делу Алексей Донской.

Цитата

"(Заседание - ред.) отложили из-за неявки защитников Януковича на 17 августа на 16:20", - сообщил Донской.

Дополнение

Киевский апелляционный суд отменил заочный арест Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года во время Майдана и назначил рассмотрение об избрании меры пресечения.

Ранее Печерский районный суд Киева заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей экс-президенту Украины по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года.

Источник: УНН
Теги: Виктор Янукович, аресты
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