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В результате стрельбы в столичном ресторане травмированы два человека

В результате стрельбы в столичном ресторане травмированы два человека

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КИЕВ. 12 августа. УНН. В одном из районов столицы произошла стрельба в ресторане, в результате чего травмы получило двое мужчин, пишет УНН.

Детали

Стрельба произошла в Голосеевском районе столицы, а именно по улице Маршала Конева 6. Здесь, в одном из ресторанов в ходе конфликта между группой мужчин произошла стрельба.

Известно, что стреляли из травматического пистолета.

В результате конфликта травмы получили двое мужчин, один из которых охранник заведения. Пока неизвестно, был ли ранен еще кто-то. Травмированным мужчинам уже оказали помощь, от госпитализации они отказались.

Также стоит отметить, что до приезда полиции и следственных большинство участников конфликта успела скрыться с места происшествия.

Сейчас на месте работает СОГ, которая будет выяснять все обстоятельства данного инцидента, после чего уже будет открыто уголовное производство.

Материал подготовлен совместно с программой “Надзвичайне.LIVE с Алексеем Павловским” телеканала LIVE.

Дополнение

В Деснянском районе Киева горела квартира.

Источник: УНН
Теги: Киев, стрельба
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