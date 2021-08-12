В результате стрельбы в столичном ресторане травмированы два человека

КИЕВ. 12 августа. УНН. В одном из районов столицы произошла стрельба в ресторане, в результате чего травмы получило двое мужчин, пишет УНН.

Детали

Стрельба произошла в Голосеевском районе столицы, а именно по улице Маршала Конева 6. Здесь, в одном из ресторанов в ходе конфликта между группой мужчин произошла стрельба.

Известно, что стреляли из травматического пистолета.

В результате конфликта травмы получили двое мужчин, один из которых охранник заведения. Пока неизвестно, был ли ранен еще кто-то. Травмированным мужчинам уже оказали помощь, от госпитализации они отказались.

Также стоит отметить, что до приезда полиции и следственных большинство участников конфликта успела скрыться с места происшествия.

Сейчас на месте работает СОГ, которая будет выяснять все обстоятельства данного инцидента, после чего уже будет открыто уголовное производство.