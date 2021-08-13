Отец Бритни Спирс согласился отказаться от опеки над дочерью

КИЕВ. 13 августа. УНН. Джейми Спирс согласился отказаться от опекунства над своей дочерью певицей Бритни Спирс. Об этом со ссылкой на документы, которые планируют подать адвокаты Джейми Спирс, сообщил портал TMZ, передает УНН.

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“Несмотря на то что господин Спирс является постоянной целью безосновательных нападок, он не считает, что публичная борьба с дочерью за то, чтобы продолжить быть ее опекуном, будет в ее интересах”, — говорится в документе, который цитирует TMZ.

Детали

Информацию о том, что Спирс согласился отказаться от опеки над дочерью, также подтвердил адвокат певицы Мэтью Розенгарт, пишет Reuters.

По информации TMZ, Спирс готов работать с судом и адвокатом дочери над “упорядоченной” передачей опекунства новом опекуну.

Контекст

В июне Бритни Спирс выступила перед судом в Лос-Анджелесе и попросила отменить продолжающееся 13 лет опекунство над ней. Певица заявила, что ее постоянно контролировали и заставляли работать, в том числе выступать на сцене. По словам Спирс, ей также запрещают снова выйти замуж и завести детей.

Кроме того, Спирс попросила суд разрешить нанять ей собственного адвоката. К этому интересы певицы представлял адвокат ее отца, поскольку в 2008 году суд постановил, что Спирс недостаточно уравновешенная, чтобы нанять собственного юриста.

В июле суд позволил Спирс выбрать адвоката без одобрения своих опекунов. Им стал Мэтью Розенгарт, который широко известен в Голливуде. В разное время он представлял интересы актера Шона Пенна, режиссера Стивена Спилберга, актрисы Джулии Луис-Дрейфус и других. Розенгарт обвинил отца Спирс в злоупотреблении опекунством и растрате средств певицы.

Длительное опекунство

В 2007 году психическое здоровье Спирс, которая употребляла алкоголь и наркотики, пошатнулось после развода с мужем Кевином Федерлайном. В 2008 году певицу признали частично недееспособным и назначили ей опекунов.

Джеймс Спирс контролирует личные и финансовые дела дочери, в том числе вопросы лечения, безопасности и карьеры. Он опроверг обвинения в свой адрес и заявил, что защитил дочь, когда та была душевной и эмоциональной кризисе и ею манипулировали другие люди. Спирс также отрицает, что принуждал певицу что-либо делать, в том числе выступать.

Розенгарт потребовал, чтобы Спирса заменили аудитора Джейсона Рубина, который специализируется на судебной бухгалтерии и неоднократно имел дело со случаями передачи обязательств по опекунства, сообщил Fox News. Адвокат оценил состояние певицы примерно в 60 млн долларов.