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Премьеру продолжения фильма "Веном" перенесли на октябрь

Премьеру продолжения фильма "Веном" перенесли на октябрь

КИЕВ. 13 августа. УНН. Компания Sony Pictures Entertainment объявила о переносе даты выхода на экраны фильма "Веном 2" (Venom: Let There Be Carnage) на 15 октября. Об этом в четверг со ссылкой на компанию сообщило агентство Associated Press, передает УНН.

Детали

По его данным, причиной переноса стало распространение дельта-штамма коронавируса. Ранее планировалось, что премьера новой части состоится 24 сентября.

Справка

Веном — персонаж комиксов Marvel, инопланетный симбиот, который нуждается в носителе. Единения с симбиотом предоставляет его владельцу сверхчеловеческие возможности. Главные роли в фильме “Веном 2” выполнят актеры Том Харди и Вуди Харрельсон.

Напомним

Накануне из-за ухудшения ситуации с COVID-19 в Китае на неопределенный срок перенесли Пекинский кинофестиваль.

Источник: УНН
Теги: США, фильм, Коронавирус
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