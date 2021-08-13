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ЦРУ намерено создать специальный центр для слежения за Китаем

ЦРУ намерено создать специальный центр для слежения за Китаем

КИЕВ. 13 августа. УНН. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США рассматривает предложения по созданию отдельного "Центра миссий по Китаю" на фоне увеличения масштаба работы по этой стране. Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

По его сведениям, новый центр будет выделен из более масштабного отделения, отвечающий за Восточную Азию и Тихоокеанский регион. Такая мера позволит обеспечить новому образованию достаточное количество специалистов, финансирование и внимание чиновников к вопросам, связанным с Китаем. Как отмечает агентство, в настоящее время аналогичные центры занимаются Ближним Востоком, контрразведкой и антитеррористической деятельностью.

В июле директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что Китай является главным “геополитическим вызовом” для Соединенных Штатов в этом веке.

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Источник: УНН
Теги: США, Китай, ЦРУ
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