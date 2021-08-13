Для более 200 тыс. человек в Японии приписали эвакуироваться из-за ливней

КИЕВ. 13 августа. УНН. По меньшей мере 215 тыс. жителей западного региона Японии получили рекомендацию об эвакуации от местных властей в связи с угрозой оползней из-за ливней. Об этом в пятницу сообщил телеканал NHK, передает УНН.

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Отмечается, что предписание распространяется на ряд районов префектур Хиросима и Симанэ. Ожидается, что за сутки там может выпасть до 200 мм осадков, при этом экстремальные погодные условия сохранятся в регионе до конца субботы.

Ранее

12 августа рекомендация об эвакуации из-за ливней была направлена близко 26 тыс. человек в Японии.