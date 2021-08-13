Россиянин, который принимал участие в Олимпиаде, сдал положительный тест на допинг

КИЕВ. 13 августа. УНН. Российский триатлонист Игорь Полянский сдал положительный тест на допинг. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза триатлонистов, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в допинг пробе спортсмена обнаружен рекомбинантный эритропоэтин.

Проба была взята вне соревнований 21 июля, когда спортсмен находился во Владивостоке. О результатах ему сообщили 5 августа.

Цитата

“Спортсмен имеет право сделать запрос на пересмотр пробы B и обжаловать временное отстранение”, — отметили в организации.

Напомним

Антидопинговое агентства США требует опубликовать допинг-тесты российских спортсменов.