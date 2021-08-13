Официальный курс гривны установлен на уровне 26,77 грн/доллар

КИЕВ. 13 августа. УНН. По состоянию на 13 августа 2021 официальный курс гривны установлен на уровне 26,77 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

26.768600 грн за доллар;

31.421000 грн за евро;

0.363910 грн за российский рубль;

37.078500 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 12 августа курс всех указанных валют упал, кроме рубля - курс которого вырос.