На 13 августа установлена цена на банковские металлы

КИЕВ. 13 августа. УНН. Национальный банк Украины на 13 августа 2021 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.

Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы за грамм:

Золото - 1 503.9516 грн;

Серебро - 20.0608 грн;

Платина - 878.7984 грн;

Палладий - 2 268.6130 грн.

По сравнению с 12 августа курс платины и золота вырос, когда серебро и палладий - упали.