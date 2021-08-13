ООС: боевики пять раз нарушили "режим тишины", есть раненый

КИЕВ. 13 августа. УНН. За прошедшие сутки, 12 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.

Детали

Вблизи поселка Пески враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку от Новомихайловки противник трижды обстреливал наши позиции с станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В направлении Южного российские оккупанты вели огонь из минометов 82-го калибра, противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов.

В результате обстрелов один военный получил огнестрельное ранение. “Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья — средней тяжести”, — сообщили в штабе.

Добавляется, что на обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

Ситуация с начала суток

По состоянию на 7 часов утра 13 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

“Украинская воины контролируют ситуацию в районе проведения операции объединенных сил с отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации”, — резюмировали в штабе.

Напомним

Накануне представители ОБСЕ сообщили, что российские оккупанты на Донбассе взимают тяжелую военную технику с нарушением линий отвода. В частности, речь идет о танках, гаубицы и БМП в Донецкой области.