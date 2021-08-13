Правительство Великобритании будет эвакуировать своих граждан из Афганистана: направят почти 600 военных

КИЕВ. 13 августа. УНН. Граждан Великобритании будут эвакуировать из Афганистана. Для этого британское правительство направит почти 600 военнослужащих. Об этом сообщает УНН по данным BBC.

Детали

Военнослужащие помогут переселить граждан Великобритании, бывших афганских сотрудников и переводчиков.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что защита британских граждан — это первоочерёдная задача правительства, поэтому он “должен сделать всё возможное, чтобы гарантировать их безопасность”.

На прошлой неделе Министерство иностранных дел посоветовало всем британским гражданам выехать из Афганистана. По их данным, там все еще находится примерно 4000 человек.

Напомним

Талибы начали масштабное наступление в Афганистане после того, как США и их союзники стали выводить из республики войска. К началу июля страну покинуло более 90% американского военного контингента. Полностью вывести войска в США планируют до конца августа.

По состоянию на 12 августа талибы захватили один из главных городов Афганистана — Кандагар.

Меньше чем за неделю талибы взяли под свой контроль десять провинций Афганистана.