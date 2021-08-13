МИД: в Афганистане находится до 100 украинцев. Возможные пути эвакуации уже отрабатывают
КИЕВ. 13 августа. УНН. Министерство иностранных дел Украины уже начало отрабатывать возможные пути эвакуации украинских граждан из Афганистана. На территории страны таких - от 50 до 100 человек. Об этом сказал на брифинге в пятницу министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.
Детали
Отвечая на вопрос об эвакуации, министр отметил, что МИД всегда очень четко и решительно действует в таких случаях: он, в частности, напомнил о примере успешной эвакуации граждан Украины из сектора Газа.
По словам Кулебы, внешнеполитическое ведомство уже запустило соответствующие механизмы, прежде всего вчера была выдана рекомендация гражданам Украины не посещать Афганистан и немедленно покинуть территорию этого государства.
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"По нашей информации, сейчас в Афганистане находится от 50 до 100 украинцев. Я пользуюсь этой возможностью, чтобы призвать всех наших соотечественников, которые сейчас находятся в Афганистане, обращаться в посольство Украины в Таджикистане, любыми средствами информировать о том, где они находятся, в каком состоянии, чтобы мы знали о них", - заявил Кулеба .
"Третий элемент - мы уже начали отрабатывать возможные пути эвакуации из Афганистана, если поступят такие обращения. На данный момент граждане Украины не обращались в МИД с просьбой эвакуировать их из Афганистана. Но, мы работаем в режиме 24/7 и готовы помогать нашим гражданам в Афганистане всеми доступными для нас средствами", - добавил он.
Контекст
Меньше чем за неделю талибы взяли под свой контроль 11 провинций Афганистана. Так, сегодня стало известно, что пала и столица провинции Гильменд - Лашкаргах.
Таким образом, почти треть из 34 столиц провинций страны сейчас находится под контролем "Талибана". Спецслужбы США спрогнозировали падение Кабула за 90 дней.
По данным ООН, за последний месяц в Афганистане были убиты более 1000 мирных жителей. Буквально на этой неделе тысячи людей из северных провинций стали вынужденными переселенцами, направляясь в Кабул в поисках безопасности.
ЮНИСЕФ заявил, что шокирован ростом числа жертв среди детей на фоне эскалации насилия в Афганистане. По его данным, только за три дня в разных провинциях были убиты по меньшей мере 27 детей, в том числе 20 детей в Кандагаре.
Наступление талибов по всей стране усилилось, когда этим летом войска США и НАТО начали завершать свой выход из Афганистана. В связи с атаками талибов афганские силы безопасности и правительственные войска в ответ нанесли авиаудары при поддержке Соединенных Штатов.
Президент США Джо Байден заявил, что не сожалеет о решении вывести американские войска с территории Афганистана.
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