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По дороге в Украину Меркель заедет к Путину: визит в Москву запланирован на 20 августа

По дороге в Украину Меркель заедет к Путину: визит в Москву запланирован на 20 августа

Ангела Меркель и Владимир Путин

КИЕВ. 13 августа. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель отправится в Москву в следующую пятницу, 20 августа. Об этом заявил официальный представитель Кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, которого цитирует агентство Reuters, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что в Москве Меркель планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Через два дня после этого, в воскресенье, федеральный канцлер посетит Украину.

Добавим

Ранее в Офисе Президента Владимира Зеленского сообщили, что федеральный канцлер Германии Ангела Меркель посетит Украину с рабочим визитом 22 августа.

При этом пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров заявил, что основными вопросами на повестке дня будут ситуация с безопасностью на востоке Украины, двусторонние отношения стран и запуск "Северного потока-2".

На следующий день после визита Меркель, 23 августа, состоится саммит "Крымской платформы". В нем примут участие 40 представителей.

По словам Никифорова, Меркель пригласили принять участие в саммите "Крымской платформы", однако в Офисе Президента не знают, останется ли она на мероприятие после встречи с Зеленским.

Источник: УНН
Теги: Россия, Владимир Путин, Германия, Ангела Меркель

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