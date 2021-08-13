Конституция Пилипа Орлика уже готова к экспозиции в Киеве: появились фото

КИЕВ. 13 августа. УНН. На днях в Украине был доставлен оригинал Конституции Пилипа Орлика для временного экспонирования в рамках празднования 30-й годовщины независимости. Фотографии документа также были обнародованы на сайте Главы государства, передает УНН.

Детали

Так, по данным ОП, все желающие смогут увидеть исторический документ с 16 августа по 14 ноября 2021 года в Софийском соборе в Киеве.

Конституция Пилипа Орлика прибыла в Украину впервые за 311 лет с момента своего создания. Документ считается одной из первых конституций Европы. Он фактически провозглашал в Украине независимую республику с протекторатом шведского короля вместо подданства царю, что было большим шагом вперед в политической мысли того времени. Хотя реальной силы Конституция Пилипа Орлика так и не получила, поскольку составлялась на чужбине, а ее создатели не могли вернуться на родину, но в истории она осталась как оригинальная правовая достопримечательность, которая впервые в Европе обосновывает возможность существования парламентской демократической республики.

Первая украинская Конституция была принята на собрании казачества возле городка Тягин на правом берегу реки Днестр 5 апреля 1710 года. Она содержит преамбулу, 16 статей и присягу гетмана. Конституция Пилипа Орлика была создана в двух экземплярах: на украинском и латинском языках и имеет две староукраинские редакции. Оригинал, написанный рукой Пилипа Орлика, хранится в Национальном архиве Швеции в Стокгольме.

Прибытие документа, который впервые провозглашал украинскую независимость, на территорию независимой и суверенной Украины стало еще одним шагом в восстановлении исторической преемственности Украины со времен Руси, Казацкой державы, Украинской Народной Республики и по сей день. Современная Украина воплощает стремления и мечты всех предыдущих поколений борцов за независимость", - отметили в ОП.

Что было ранее

21 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на празднование 30-й годовщины Независимости Украины в августе этого года из Швеции привезут оригинал Конституции Пилипа Орлика.

В конце июня Президент Владимир Зеленский сообщил, что государство уже получило три копии Конституции Пилипа Орлика.

10 августа к 30-й годовщине Независимости в Украину прибыл оригинал Конституции Пилипа Орлика.