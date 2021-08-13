В ООН заявляют, что Афганистан на грани "гуманитарной катастрофы"

КИЕВ. 13 августа. УНН. Агентства ООН в пятницу предупредили о гуманитарной катастрофе в Афганистане, из-за наступления Талибана, что заставляет десятки тысяч людей покинуть свои дома на фоне распространенного голода. Об этом со ссылкой на Reuters, передает УНН.

Детали

Повстанцы взяли под свой контроль второй и третий по величине города, из-за чего западные посольства готовятся отправить войска для помощи в эвакуации персонала, хотя Организация Объединенных Наций заявила, что ее 320 сотрудников останутся в Афганистане.

“Мы опасаемся, что худшее еще впереди, и быстро приближается большая волна голода... Ситуация имеет все признаки гуманитарной катастрофы”, — сказал представитель Всемирной продовольственной программы на брифинге в ООН Томсон Фири.

С мая более 250 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, 80% из них — женщины и дети, сообщила представитель агентства ООН по делам беженцев Шаби Манту.

Тысячи людей устремляются из сельских районов в столицу Кабул и другие городские центры в поисках убежища.

“Они спят на открытом воздухе, в парках и общественных местах, — сообщил пресс-секретарь Управление ООН по координации гуманитарных вопросов Йенс Лаерке. — Сейчас главной проблемой является просто найти им убежище”.

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения сообщил, что за последние два-три месяца в обслуживаемых ими медицинских учреждениях увеличилось вдвое число случаев травм. Они также выразили обеспокоенность по поводу нехватки медикаментов.

Дополнение

Движение “Талибан” накануне заняло Кандагар, второй по величине город Афганистана. Перед этим правительственные силы подтвердили захват города Газни, что на пути в Кандагар. После двух недель ожесточенных боев талибы захватили афганский город Лашкаргах, столицу южной провинции Гильменд.

Меньше чем за неделю талибы взяли под свой контроль десять провинций Афганистана. Почти треть из 34 столиц провинций страны сейчас находится под контролем “Талибана”.