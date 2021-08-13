В Греции вспыхнул новый пожар

КИЕВ. 13 августа. УНН. На греческом острове Эвбея, где еще неделю назад огонь сжег дома и леса, начался новый пожар. Об этом УНН сообщает со ссылкой на AP.

Детали

Известно, что огонь вспыхнул на юг от района, который стал эпицентром бедствия. Пожарная служба Греции сообщила, что четыре самолета и шесть вертолетов были отправлены для контроля над новой пожаром в центре острова вместе с 23 пожарными и 10 автомобилями.

Предыдущий пожар, что загорелся на острове, стал одним из крупнейших лесных пожаров в стране.

Добавим

Премьер-министр Греции 12 августа описал пожар в стране, как самую большую экологическую катастрофу, которую видела Греция за последние десятилетия. “Нам удалось спасти жизнь, но мы потеряли леса и имущество. Это крупнейшая экологическая катастрофа последних нескольких десятилетий”, — сказал Мицотакис.

Напомним

Предыдущий пожар на острове начался 3 августа и уничтожил большую часть севера Эвбеи, популярного среди туристов острова.

Во вторник власти Греции сосредоточила свои ресурсы на пожаре на Эвбее. Пожарная служба сообщила, что 873 пожарных, 50 наземных бригад и 229 транспортных средств боролись с пожаром, в том числе пожарные из Украины, Румынии, Сербии, Словакии и Польши. По данным пожарной службы, 14 вертолетов обеспечивали поддержку с воздуха, в том числе три из Сербии, два из Швейцарии и два из Египта.