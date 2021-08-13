Начали цепляться посреди улицы: неизвестные устроили конфликт с олимпийцем-нардепом от "Слуги народа" Беленюком

КИЕВ. 13 августа. УНН. Неизвестные устроили конфликт с олимпийским чемпионом Токио-2020 и народным депутатом от президентской политсилы "Слуга народа" Жаном Беленюком на столичном Печерске - цеплялись с оскорбительными фразами. До драки не дошло. Об этом он сам написал в Facebook, передает УНН.

Цитата:

"Несколько минут назад, неизвестные мне молодые люди, подойдя ко мне в центре Киева (Печерск), пытались спровоцировать конфликт! Выкрикивая обидные вещи типа: "черная обезьяна что-то знает о патриотизме?!" и "вали в Африку!", - отметил Беленюк.

Детали

По его словам, "Слава Богу, до драки дело не дошло".

"Поэтому со мной все нормально, но ...

1. Мне интересно, украинец Я для своего государствах, какие критерии патриотизма существуют в нем?!

2. Насколько олимпийский чемпион может себя безопасно чувствовать на своей Родине и в родном городе?!

3. И нормально лм в европейском государстве слышать обидные вещи людям, которые кладут жизнь на ее прославление?!" - нарушил он ряд вопросов.

Дополнение

Жан Беленюк принес Украине единственное "золото" Олимпийских Игр - 2020 в Токио.