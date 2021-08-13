Субсидии будут платить по новым нормативам: обнародовано постановление

КИЕВ. 13 августа. УНН. Кабинет министров Украины отменил норму, которую ввели в 2020 году, по увеличению на 50% социальных нормативов на ЖКУ при назначении субсидий. Повышенный норматив будет действовать в случае введения в регионе “красного” уровня карантина. Об этом УНН сообщает со ссылкой на постановление правительства от 11 августа 2021 года № 842, обнародованное на Правительственном портале.

Так, Кабмин постановлением от 11 августа 2021 года внес изменения в ряд своих актов, касающихся льгот и субсидий на жилищно-коммунальные услуги.

Изменение правил предоставления субсидии

С 1 октября на период карантина для регионов с установленным “красным” уровнем эпидемической опасности расчет жилищных субсидий будут делать с учетом увеличенных на 50% социальных нормативов, в пределах которых предоставляется субсидия на оплату ЖКУ.

В положении о порядке назначения жилищных субсидий закрепили, что жилищные субсидии назначаются при покупке квартиры (дома) в течение 6 месяцев после продажи другой квартиры (дома), которые были единственным жилым помещением в собственности лица, на основании подтверждающих документов.

Также постановлением дополнен перечень документов для включения информации о иностранцах и лицах без гражданства, находящихся на территории Украины на законных основаниях в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы для получения ими льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа.

Кроме того, исключается норма о наличии мобильного телефона у лиц, которые являются претендентами на получение жилищной субсидии, поскольку 1 мая 2021 года она предоставляется исключительно в наличной форме.

Дополнение

В апреле прошлого года Кабмин упростил процедуру предоставления жилищных субсидий.

При этом новые правила начисления жилищных субсидий начали действовать в Украине с 1 мая.

Отныне такой помощи будут лишены люди в случае стоимостной покупки на 50 тыс. грн, которая будет приниматься во внимание, в частности, покупка гражданами инвалюты, металлов, наличие депозитов. Также местные комиссии не смогут назначать жилищные субсидии в отдельных случаях.

Кабинет министров 19 мая принял решение назначить субсидию на следующий сезон для более 2,5 млн домохозяйств автоматически, без личного обращения. И только 15% домохозяйств необходимо обновить документы для ее получения (около 460 тыс. домохозяйств).

Добавим, только трем категориям получателей субсидии не переназначат автоматически.