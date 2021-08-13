Нападение на олимпийца-нардепа Беленюка с оскорблениями: полиция открыла производство

КИЕВ. 13 августа. УНН. Полиция выясняет обстоятельства конфликта с олимпийским чемпионом Токио-2020 и народным депутатом от президентской политсилы "Слуга народа" Жаном Беленюк на столичном Печерске, где к нему приставали с оскорбительными фразами, уже открыто производство по факту "нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений". Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Киева.

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"Сегодня, 13 августа, во время мониторинга сети интернет полицейскими была обнаружена публикация, в которой один из народных депутатов Украины сообщает об инциденте, который произошел с ним в центре столицы. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и причастных лиц", - говорится в сообщении.

"Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений) Уголовного кодекса Украины. Проверка продолжается", - сказали в полиции.

Контекст

Беленюк сообщил на своей странице в Facebook, что неизвестные ему молодые люди подошли к нему в центре Киева и пытались спровоцировать конфликт. "Выкрикивая оскорбительные вещи типа: "черная обезьяна что-то знает о патриотизме?!" и "вали в Африку!" - сообщил он.

Дополнение

Жан Беленюк принес Украине единственное "золото" Олимпийских Игр - 2020 в Токио.