Накопительная пенсия в Украине: какие размеры взносов для работников и работодателей

КИЕВ. 13 августа. УНН. Министерство социальной политики заявило, что при запуске обязательных пенсионных накоплений предлагают установить отчисления в размере 4%, передает УНН.

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“Даже при небольших взносах 4% от заработной платы, которые предлагаются для запуска обязательных пенсионных накоплений, и доходности + 0,25% в месяц выше инфляции (около 3% выше инфляции в год) это возможно”, — сказано в сообщении.

Детали

Как сообщается, сейчас в Украине меньше 13 млн человек платят взносы в Пенсионный фонд для обеспечения 11,1 млн пенсионеров. Солидарная пенсионная система может нормально работать в случае, если взносы платят по крайней мере вдвое больше людей, чем получают пенсии. Согласно расчетам аналитиков Института демографии им. Птухи в 2050 году в стране будет 9,7 миллиона человек, за которых уплачиваются взносы в Пенсионный фонд Украины, и 11,7 миллиона пенсионеров. На данный момент, по подсчетам, коэффициент замещения заработка пенсиями составляет менее 29%. Именно столько средняя пенсия составляет по отношению к средней зарплате. По прогнозам, из-за демографических изменений уровень замещения заработка пенсиями из солидарного уровня будет падать до 18-20%, отметили в Минсоцполитики.

Добавим

Также в Информационном материале указано, что около 7 000 гривен — это пример того, какую пенсию может получать человек с полным страховым стажем из двух источников: солидарной и накопительной систем. Он показывает, как это работает, при каких условиях можно обеспечить пенсию из двух источников на уровне не ниже 40% от заработной платы, соответствующую стандартам, которые Украина обязалась выполнять согласно конвенции МОТ.