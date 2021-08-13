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Германия сократит численность посольства в Афганистане из-за наступления талибов

Германия сократит численность посольства в Афганистане из-за наступления талибов

КИЕВ. 13 августа. УНН. Германия вывезет немецких дипломатов из своего посольства в Кабуле (Афганистан) из-за наступления боевиков исламистского радикального движения “Талибан”. Об этом сообщает издание Spiegel, передает УНН.

Детали

Как заявил глава министерства иностранных дел ФРГ Хайко Маас, дипломатов вывезут из Кабула в Германию чартерными рейсами, два из которых запланированы до конца августа.

Этими рейсами также вывезут афганцев, которые помогали в работе гражданам ФРГ. Тем, у кого нет виз, их оформят уже в Германии.

Глава МИД ФРГ также призвал остальных сограждан, находящихся в горячих точках Афганистана покинуть страну, поскольку талибы захватывают все больше региональных центров в Афганистане.

По словам Мааса, Берлин согласует дальнейшие меры со своими международными партнерами в ближайшие дни.

Добавим

На данный момент боевики “Талибана” контролируют многие ключевые города в Афганистане.

В четверг вечером террористическая группа заявила, что взяла под свой контроль второй по величине город страны Кандагар после захвата офиса губернатора и других административных зданий в городе. На данный момент террористическая группа захватила 12 столиц провинций страны.

Агентства ООН в пятницу предупредило о гуманитарной катастрофе в Афганистане, из-за наступления Талибана, что заставляет десятки тысяч людей покинуть свои дома на фоне распространенного голода.

Кроме того, западные посольства готовятся отправить войска для помощи в эвакуации персонала.

Источник: УНН
Теги: Германия, Афганистан, Талибан
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