Кулеба ответил Лаврову о "возмутительном" предложении Зеленского покинуть Донбасс пророссийским жителям

КИЕВ. 13 августа. УНН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на заявление главы российского МИД Сергея Лаврова о том, что предложение Президента Владимира Зеленского покинуть Донбасс пророссийски настроенным жителям есть “возмутительной”. Об этом он написал в своем Twitter, передает УНН.

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“Возмутительная война, которую РФ начала на Донбассе, убив более 14 тысяч человек. Возмутительная экономическая, гуманитарная, экологическая катастрофа, которую она принесла. А Украина — это свободная страна, где люди выбирают президента, партии, телеканал, место жительства. В этом ничего возмутительного нет”, — написал он.

Что было раньше

В интервью телеканалу “Дом” Президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям оккупированной части Донецкой и Луганской областей, которые считают себя русскими, и посоветовал им искать себе место в Российской Федерации.

Заявление Лаврова

Глава российского МИД Сергей Лавров вскоре отреагировал на предложение президента Украины Владимира Зеленского покинуть Донбасс пророссийски настроенным жителям, назвав такое заявление “возмутительным”, и посоветовал украинскому Президенту пересмотреть сериал “Слуга народа”.

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“Это вообще возмутительно. Это человек, который пришел на президентский пост под лозунгами, которые он, собственно говоря, продвигал и в своей творческой деятельности в сериале „Слуга народа“. Я бы очень рекомендовал господину Зеленскому посмотреть этот сериал и все-таки вспомнить себя того, когда он идеи свои преподавал методами искусства. У него это получалось гораздо лучше, чем то, что мы видим сейчас”, — цитировало слова Лаврова агентство ТАСС.

Добавим

На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей продолжается российская паспортизация жителей. По данным СНБО — российские паспорта на оккупированном Донбассе получили 630 тысяч украинцев.

В мае же российские СМИ сообщали, что Москва выдала российские паспорта почти 530 тысячам человек на оккупированных территориях Донбасса.

Президент Украины Владимир Зеленский также назвал принуждение жителей ОРДЛО голосовать на выборах России рабством.