Жители трех черкасских сел страдают от диких свиней

КИЕВ. 13 августа. УНН. В Черкасской области жители трех сел страдают от нашествия диких свиней, передает УНН со ссылкой на местную группу в Facebook.

“Вепри бегают селом и уничтожают овощи. В селе Поташ от диких свиней страдают постоянно. Жители сел даже просили охотников походить по лесу, постреляли в воздух”, — написали в Facebook.

Бывший сельский голова Поташи Сергей Тарамбула рассказывает, что свиньи идут из частного охотничьего хозяйства ООО “Потаское”.

“Сначала их держали в вольере, но кабаны расплодились так, что их выпустили на свободу. Сезон охоты на них открывают только 9 декабря. К тому времени они уничтожат людям всю овощи. Думаю, их можно стрелять прямо сейчас, ведь их плотность в 3-4 раза превышает максимально допустимую на гектар лесных угодий. На проблему должны обратить внимание руководители общин”, — отмечает он.

Жители поселков рассказывают, что прошедшие годы кабаны свободно разгуливали центром села Поташи, доходили до сельского совета и могли забежать даже во двор к людям. Сейчас они угрожают уже двум общинам.

Дополнение

В Херсонской области зафиксировали вспышку африканской суммы свиней.

На АЧС болеют только дикие и домашние свиньи (всех видов, пород и половозрастных групп). АЧС характеризуется высокой смертностью, значительными экономическими убытками, введением специального режима для свинохозяйств, обязательностью соблюдения ветеринарно-санитарных требований к содержанию свиней, затратами на проведение мониторинговых и диагностических исследований, организации профилактических и ликвидационных мероприятий.