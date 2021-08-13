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Топ-чиновницу Госгеокадастра подозревают в масштабном хищении земель

Топ-чиновницу Госгеокадастра подозревают в масштабном хищении земель

КИЕВ. 13 августа. УНН. Топ-чиновницу Госгеокадастра подозревают в масштабном хищении земель во время управления ведомством в Черниговской области. Как передает УНН, Служба безопасности Украины сообщила ей о подозрении.

Цитата

“Сотрудники СБУ установили, что в результате ненадлежащего исполнения служебных обязанностей, это лицо незаконно подписала ряд приказов, которыми незаконно передала в частную собственность большие земельные участки”, — говорится в сообщении СБУ.

Детали

Правоохранители отмечают, что это уже вторая топ-чиновница Госгеокадастра, которая получила сообщение о подозрении.

Ей сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время проводится расследование для привлечения к ответственности остальных причастных к преступлению.

Напомним

В конце июля СБУ также сообщила о подозрении действующему руководителю управления Госгеокадастра в Черниговской области.

В апреле этого года в Украине раскрыли масштабную схему хищения земель чиновниками Госгеокадастра — через электронные реестры незаконно вывели более 700 тысяч гектаров.

В течение 20 лет в Украине через механизм бесплатной приватизации и ряд других схем были выведены в частную собственность около 5 млн га земли.

Источник: УНН
Теги: СБУ, Украина, Госгеокадастр
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