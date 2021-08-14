Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,77 0,0000  EUR: 31,42 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Экс-министр энергетики: Украина может попасть под энергетическую зависимость от Беларуси и России. Отопительный сезон под угрозой
Экс-министр энергетики: Украина может попасть под энергетическую зависимость от Беларуси и России. Отопительный сезон под угрозой
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
5955

Великобритания уменьшает стоимость на туристические тесты на COVID-19

Великобритания уменьшает стоимость на туристические тесты на COVID-19

КИЕВ, 14 августа. УНН. Великобритания заявила в пятницу, что снижает стоимость тестов на COVID-19 для путешествий от Национальной службы здравоохранения (NHS). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Великобритания уменьшает стоимость туристических тестов и просматривает список частных поставщиков, чтобы обеспечить прозрачность ценообразования, предупредив, что это ограничит введения в заблуждение ценообразования.

Туристическая индустрия, которая пострадала от пандемии, давно жаловалась на то, что расходы на тесты слишком высоки.

В Великобритании действует система “светофора” для международных путешествий: страны с низким уровнем риска имеют зеленый статус для путешествий без карантина, страны со средним риском — желтый, а страны с красным требуют 10-дневной самоизоляции в отеле.

Люди, которые прибывают из зеленых и желтых пунктов назначения, должны пройти по крайней мере один такой тест, чтобы избежать штрафов в размере до 2000 фунтов стерлингов (2773 доллара США).

Министерство здравоохранения и социальной защиты населения заявило, что стоимость туристических тестов NHS будет уменьшена с 88 фунтов до 68 фунтов для прибытия из стран с зеленого списка или полностью вакцинированных прибывших из стран с желтого списка и с 170 фунтов до 136 фунтов за два теста для прибытия.

Напомним

Полностью вакцинированы посетители из Европейского Союза и Соединенных Штатов вскоре смогут избежать карантина по прибытии в Великобританию.

Источник: УНН
Теги: Великобритания, Коронавирус, тестирование
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.