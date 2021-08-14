Великобритания уменьшает стоимость на туристические тесты на COVID-19

КИЕВ, 14 августа. УНН. Великобритания заявила в пятницу, что снижает стоимость тестов на COVID-19 для путешествий от Национальной службы здравоохранения (NHS). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Великобритания уменьшает стоимость туристических тестов и просматривает список частных поставщиков, чтобы обеспечить прозрачность ценообразования, предупредив, что это ограничит введения в заблуждение ценообразования.

Туристическая индустрия, которая пострадала от пандемии, давно жаловалась на то, что расходы на тесты слишком высоки.

В Великобритании действует система “светофора” для международных путешествий: страны с низким уровнем риска имеют зеленый статус для путешествий без карантина, страны со средним риском — желтый, а страны с красным требуют 10-дневной самоизоляции в отеле.

Люди, которые прибывают из зеленых и желтых пунктов назначения, должны пройти по крайней мере один такой тест, чтобы избежать штрафов в размере до 2000 фунтов стерлингов (2773 доллара США).

Министерство здравоохранения и социальной защиты населения заявило, что стоимость туристических тестов NHS будет уменьшена с 88 фунтов до 68 фунтов для прибытия из стран с зеленого списка или полностью вакцинированных прибывших из стран с желтого списка и с 170 фунтов до 136 фунтов за два теста для прибытия.

Напомним

Полностью вакцинированы посетители из Европейского Союза и Соединенных Штатов вскоре смогут избежать карантина по прибытии в Великобританию.